Manisa’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 sıralarında meydana gelen depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 09.06.2022, 17:15:08 TSİ
Enlem : 39.0000 N
Boylam : 27.8573 E
Derinlik : 6.68 km
Detay : https://t.co/nedi1OtEym@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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