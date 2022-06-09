Manisa’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 17:56
Manisa’da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 sıralarında meydana gelen depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

 


Manisa deprem
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