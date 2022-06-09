Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
09 Haziran 2022 Perşembe, 12:21
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. 

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünün Değirmenönü ilçesi olduğunu ve 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.


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