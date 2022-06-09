Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Maden (Elazig)
Tarih-Saat : 09.06.2022, 10:22:18 TSİ
Enlem : 38.5958 N
Boylam : 39.6031 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/TbPaujqoqe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünün Değirmenönü ilçesi olduğunu ve 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 9, 2022
DEGIRMENONU-(ELAZIG) https://t.co/9mviHLe29d
09.06.2022, 10:22:18 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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