Son dakika| Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

28 Kasım 2021 Pazar, 23:07

AFAD'da yer alan bilgilere göre Van'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin saati 22.13 olarak açıklanırken derinliği 16.70 km olarak kaydedildi.

DÜN 2 DEPREM GERÇEKLEŞMİŞTİ

Öte yandan Van'da dün peş peşe depremler olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 22:20 ile 22:31'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.



