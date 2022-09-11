Son Dakika: Van'da deprem!

11 Eylül 2022 Pazar, 07:18

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün AFAD'ın bildirdiğine göre, Van'ın Yemlice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

5 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.