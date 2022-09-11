Son Dakika: Van'da deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Yemlice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün AFAD'ın bildirdiğine göre, Van'ın Yemlice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
5 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 11, 2022
YEMLICE-(VAN) https://t.co/V2pZpcROnn
11.09.2022, 07:03:13 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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