Son Dakika: Van'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Yemlice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 07:18
Son Dakika: Van'da deprem!
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün AFAD'ın bildirdiğine göre, Van'ın Yemlice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 

5 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.


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