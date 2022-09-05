Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van'ın Başkale ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:17
Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
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AFAD'ın bildirdiğine göre, Van'ın Başkale ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.


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