Son dakika... Veliefendi Hipodromu kundakçısı yakalandı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 14:18

Güncelleme: 05.08.2023 - 14:47

Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nun çevresinde 6 araç dün akşam saat 22.40'ta çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

HEPSİ FARKLI NOKTADA

O yangından 2 saat sonra bu sefer Turan Güneş Bulvarı'ndaki sazlık bir alanda 5 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis, 5 ayrı noktada aynı anda çıkan yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

ŞÜPHELİYİ ELBİSELERİ ELE VERDİ

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, hem hipodrum çevresinde hem de sazlık alan bölgesinde üzerinde beyaz tişört ile mavi kot pantolon olan 35 yaşlarındaki kişinin gezdiğini belirledi.

Ekipler eşkal bilgilerinden şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.

DERENİN İÇİNDE YAKALANDI

Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığını tespit eden polis, S.D.'nin suç kayıtlarını inceledi. S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğunu gören polis, herhangi bir terör bağlantısına rastlamadı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, S.D.'nin Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı.

Gözaltına alınan S.D.'nin işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki yarış atı taşıyan 5 kamyonetin yanmasının ardından önce hipodromun karşısındaki otluk alanda, ilerleyen saatlerde ise Zeytinburnu Fikret Yüzatlı Caddesi'nde, hipodromun karşısında bulanan metruk bir binada dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu farklı noktalarda çıkan yangınlar söndürülmüştü.

Çıkan yangınların itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri gelerek kundaklama şüphesiyle incelemelerde bulunmuştu.