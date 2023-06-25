Veliefendi Hipodromu’nda 'Aziz Yıldırım' sesleri

97’nci Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu’na gelen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, vatandaşların yoğun desteğiyle karşılaştı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 16:30
Veliefendi Hipodromu’nda 'Aziz Yıldırım' sesleri
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15’te koşulacak. 

Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu’na gelen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yarışları takip etmek için tribündeki yerini aldı. 

TEZAHÜRATTA BULUNULDU

Bir yarışsever Aziz Yıldırım’a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel” şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu. 

Taraftarlar, Aziz Yıldırım’ın yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler. Öte yandan vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta da bulundular.


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