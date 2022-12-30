Son Dakika... Yalova'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 13.29 sıralarında merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 13:42
Son Dakika... Yalova'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yalova - Çınarcık merkezli 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Saat: 13.29'da meydana gelen depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.


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