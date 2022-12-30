Son Dakika... Yalova'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 13.29 sıralarında merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yalova - Çınarcık merkezli 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.
Saat: 13.29'da meydana gelen depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 30, 2022
ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) https://t.co/AXnGCDGqh7
30.12.2022, 13:29:03 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
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