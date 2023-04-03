Son Dakika... Yargıtay 6. Daire Hukuk Başkanlığı'na Murat Kıyak seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından bugün yapılan seçim sonucunda Altıncı Hukuk Dairesi Başkanlığı’na aynı Daire Başkanı Murat Kıyak yeniden seçildi.

AA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:25
Son Dakika... Yargıtay 6. Daire Hukuk Başkanlığı'na Murat Kıyak seçildi
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Murat Kıyak'ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 6. Hukuk Dairesi başkanlığı için seçim yapıldı. Murat Kıyak, yeniden Daire Başkanlığına seçildi. 

MURAT KIYAK KİMDİR?

Isparta Gelendost'ta 1959'da doğan Kıyak, Doğanhisar İmam Hatip Lisesini tamamlayıp, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, sırasıyla Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay Üyeliğine 2011'de seçilen Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 23. Hukuk Dairesi Başkanlığı, 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı ve 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na getirildi.


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