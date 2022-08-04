Son Dakika: YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Genel Kurmay Başkanı'nın Görev Süresinin uzatılabilmesi için yapılan değişiklik Resmi Gazete'de de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Saray'ında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi.
Basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Öte yandan Genel Kurmay Başkanı'nın görev süresinin uzatılabilmesi için yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlgili madde:
MADDE 9- (1) (Ek birinci cümle: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/800 md.) Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, bakan tarafından yapılır. Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır.
(2) Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
(3) Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
BU DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...
Video Haberler
- Karamollaoğlu ilk seçimde olacakları açıkladı
- 'Ben MEB'in kapısına boşuna dayanmadım'
- CHP’li Öztrak o tarihi hatırlattı: Ülkenin iflahını...
- Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' ziyareti
- Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
- KPSS iptal edildi
- AKP'li belediyeden mitinge 'çağrı'
- Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın!
- Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme