Son Dakika: Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 14:42

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 15:18

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP'den ihraç edildiği belirtildi. CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — CHP ???? (@herkesicinCHP) February 22, 2023

Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan Okuyan 2019 yılının şubat ayında CHP'ye katılmıştı.

Okuyan 28 Mayıs 1999 - 8 Ağustos 2002 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlenmişti.

NE OLMUŞTU?

Okuyan, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini, "Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunun üzerine İYİ Partili isimler de görüşmeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini öne sürmüş, Akşener’in ‘bu bilgiler sebebiyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını’ iddia etmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, ‘Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu‘ da iddia etmişti.

Okuyan, CHP içinden veya CHP’ye yakın çevreler tarafından yürütülen ‘Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in bulunduğunu’ öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu söz konusu iddiaları yalanlamıştı.