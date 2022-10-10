Son Dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza

Son dakika haberi... Sarıyer, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde iki yolcu otobüsü, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.

DHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:02
Son Dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde iki yolcu otobüsü, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi. 

AYRINTILAR GELİYOR...

 


Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafik kazası

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