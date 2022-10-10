Son Dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza
Son dakika haberi... Sarıyer, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde iki yolcu otobüsü, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde iki yolcu otobüsü, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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