Son dakika... Yazarımız Barış Pehlivan, tahliye oluyor!

Son dakika haberi... Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan hakkında tekrar denetimli serbestlik kararı verildi. Pehlivan'ın kısa süre içinde Maltepe Cezaevi'nden tahliye edilmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:33
Son dakika... Yazarımız Barış Pehlivan, tahliye oluyor!
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İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazetemiz yazarı Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verdi. 

Karar, dün Maltepe Açık Ceza Cezaevi Kurumu'na gönderildi. Pehlivan'ın kısa süre içinde cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti üzerine hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner, 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.


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