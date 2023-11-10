Yemen'den İsrail'e füze saldırısı: Karşı koyuldu

Yayınlanma: 10.11.2023 - 08:25

Güncelleme: 10.11.2023 - 08:25

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’den İsrail’e doğru füze atıldı ve bu füze saldırısı, uzun menzilli füze önleme sistemi aracılığıyla hava savunması tarafından başarıyla durduruldu” denildi.

Söz konusu füzenin İsrail hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.

Son haftalarda Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.