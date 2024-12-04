Son Dakika... Yenidoğan davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 23:12

Güncelleme: 04.12.2024 - 23:43

İstanbul'da, ihmal sonucu 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve SGK'yı dolandırdıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasının 13'üncü gününde ara karar açıklandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Dün açıklanan ara mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını söyledi. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkilleri hakkında dosyada somut delil bulunmadığını savunarak, tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Haklarında 'derhal tutuklanma' talebi bulunan tutuksuz sanıkların avukatları ise savcının bu talebine itiraz ettikleri, müvekkillerinin atılı suçları işlemediklerini belirtti. Haklarında 'kara para aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulması talep edilen malen sorumlu hastanelerin avukatları da bu talebe itiraz etti.

ARA KARAR 13'ÜNCÜ GÜNDE AÇIKLANDI

Tüm sanıkların avukatları, savcının ara mütalaasına karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından ara karar açıklandı. Kararda, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine karar veren mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimaline karşın SGK, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın davaya katılma talepleri kabul edilmesine karar verildi. Heyet, STK'lar, Barolar ve siyasi partilerin katılma taleplerini ise reddetti.

TUTUKSUZ 7 SANIK İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, 7 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada bulunan 3 tutuksuz sanıktan Birinci Hastanesinin Sahibi Ali Aksu, Güney Hastanesi Mesul Müdürü Ali Dirik, TRG Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş, doktorlar Şeyhmus Çelik ile Mehmet Gürül, hemşireler Serenay Şenkalaycı ile Ceren Hatice Kırım'ın tutuklanmasına karar verdi.

4 FİRARİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA

Sanıklar Mehmet Gürül, Murat Mantuş ve Şeyhmus Çelik duruşma salonunda tutuklanırken, duruşmada bulunmayan sanıklar Ali Aksu, Ali Dirik, Serenay Şenkalaycı ve Ceren Hatice Kırım hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme, ara mütalaada tutuklanmaları talep edilen Renginar Molla ile Mustafa ve Medilife Hastanesi sekreteri Sümeyye Özdemir'in tutuklanmaları talebini reddederek, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağına karar verdi.

7 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Silivri Kolon Hastanesi Mesul Müdürü Bener, Çorlu Reyap Hastanesi mesul müdürü İbrahim Oktay, Hilda Keykubat, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu ve Halis Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

12 HASTANE VE ŞİRKET HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ayrıca malen sorumlu şirket ve hastaneler hakkında 'suç gelirlerini aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. O şirket ve hastaneler şöyle: Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin bağlı olduğu Yonca Sağlık Hizmetleri, Birinci Hastanesi'nin bağlı olduğu Beymed Sağlık, Güney Hastanesi'nin bağlı olduğu Güney Sağlık Hizmetleri şirketi, Çorlu Reyap Hastanesi'nin bağlı olduğu Reyap Medikal Hizmetleri şirketi, Bağcılar Medilife Hastanesi'nin bağlı olduğu Medilife Sağlık Hizmetleri şirketi, TRG Hospitalist'in bağlı olduğu Bağcılar Sağlık Hizmetleri şirketi, Avcılar Hospital'in bağlı olduğu Akabe Sağlık Tesisleri şirketi, Silivri Kolan Hastanesi'nin bağlı olduğu Vital Fors Sağlık Hizmetleri Bilgisayar ve Elektronik şirketi, Çzel İstanbul Reyap Hastanesi'nin bağlı olduğu Reyap Sağlık Hizmetleri şirketi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin bağlı olduğu Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri şirketi, Medisense Sağlık Hizmetleri şirketi ve GMZ Sağlık Hizmetleri şirketi.

Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.