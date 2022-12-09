Son dakika... Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

09 Aralık 2022 Cuma, 16:53

Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 7 Aralık'ta kendisiyle görüşmek için parti genel merkezine geldiğini belirten Serhat K. tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

Öztürk Yılmaz, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Serhat K. ise Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Serhat K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

'KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM'

Serhat K., emniyetteki ifadesinde, Öztürk Yılmaz'ı sosyal medya hesabından devlet büyüklerine yönelik paylaşımları nedeniyle bıçakladığını ileri sürerek, "Ben bu olayla ilgili herhangi bir kimseden talimat almadım. Olayı kendi düşüncem ve iradem ile yaptım. Ankara'ya gelme amacım Öztürk Yılmaz'ı yaralamak içindi. Bu olayla ilgili hiç kimseden maddi destek almadım. Zaten olayı gerçekleştirdikten sonra AŞTİ'ye geldiğimde cebimde 225 lira param vardı. Bunun 200 lirasını otobüs parası verdim. Üzerimde başka para yoktu. İstanbul'a gittikten sonra ailemi görüp daha sonra teslim olacaktım. Olayı gerçekleştirdiğim için pişmanım" dedi.

'1,5 MİLYON DOLAR KAÇ TL EDER' DİYE ARATMIŞ

Serhat K., cep telefonunda yapılan incelemede; arama motorunda çıkan '1,5 milyon dolar kaç TL eder' araması ile ilgili soruya, 1500 dolar borç aldığını ve bunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterken yanlışlıkla '1,5 milyon dolar' yazmış olabileceğini söyledi. Yine arama motorunda 'nitelikli adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçları ile ilgili yaptığı araştırmalarına ilişkin soruya da "Öztürk Yılmaz’a kendi açımdan ceza verdiğimde alacağım cezayı en az nasıl alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmayı yaptım. 'Adam öldürme' suçunu araştırdım; ancak içeriğini okumadım. 'Kasten yaralama' suçunu araştırdım ve içeriğini okudum" yanıtını verdi.

Olayın olduğu gün saat 16.07’de 'WhatsApp' durumu mesajında 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' yönündeki paylaşımı sorulan Serhat K. "Benim bu mesajı paylaşmaktaki amacım sevdiğim bir söz olmasındandır, başka da bir amacım yoktur" dedi.

Serhat K., sosyal medya hesaplarında birlikte çok sayıda fotoğrafı bulunan T.B. adlı kişinin kim olduğu yönündeki soruya da "T.B. isimli şahsı yaklaşık 6 yıldır İstanbul’dan tanırım. Kendisi hemşerim olur, esnaftır. Denk geldiğimizde görüşürüz, aramızda ticari herhangi bir ilişki yoktur. Tanışıklık dışında da herhangi bir şekilde bir ilişkimiz yoktur. En son Ankara’ya gelmeden önce telefonda görüştüm. Öztürk Yılmaz’a yönelik bıçaklama olayıyla T.B.’nin bir ilgisi ve haberi yoktur. T.B.’den bu konu ile ilgili herhangi bir talimat almadım" cevabını verdi.