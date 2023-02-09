Son dakika... YÖK: Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Son dakika haberi... Binlerce yurttaşın ölümüyle sonuçlanan deprem felaketinin ardından Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), "Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi" açıklamasında bulundu.
Üniversitelerin bahar yarıyılının açılışı hakkında açıklama bulunan YÖK, açılışların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurudu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;
• Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,
• Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,
• Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları,
dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."
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