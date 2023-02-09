Son dakika... YÖK: Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Son dakika haberi... Binlerce yurttaşın ölümüyle sonuçlanan deprem felaketinin ardından Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), "Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi" açıklamasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:59
Son dakika... YÖK: Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Abone Ol google-news

Üniversitelerin bahar yarıyılının açılışı hakkında açıklama bulunan YÖK, açılışların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurudu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

• Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

• Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

• Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları,

dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."


YÖK bahar dönemi üniversite

İlgili Haberler

Son Dakika... Türkiye genelinde okul tatil süresi uzatıldı

Son Dakika... Türkiye genelinde okul tatil süresi uzatıldı
Enkazdan çıkarılan Harp okulu öğrencisi Mert Çelik bulunamıyor

Enkazdan çıkarılan Harp okulu öğrencisi Mert Çelik bulunamıyor
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki okullarda 'devam şartı' aranmayacak

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki okullarda 'devam şartı' aranmayacak

En Çok Okunan Haberler