Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 13:01

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 13:01

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Mart Pazar günü düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/1) 138 bin 27 aday katıldı. Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenen sınavda 19 bin 363 kişi görev aldı. Sınav için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanıldı. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu. Sınava giren adaylar "YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YÖKDİL/1 sonuçları nereden öğrenilir?" sorularının cevabını merak ediyor.



YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.





