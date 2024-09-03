Son Dakika... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Son dakika haberi... Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 24 yolcu yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sularında Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi 10. kilometresinde meydana geldi.
Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 24 yolcu ambulanslarla İmranli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi!
- Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar!
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
- Ahu Tuğba'nın ölümünde çarpıcı gelişme
- Dilruba'nın avukatından Cumhuriyet'e flaş açıklama
- TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- Mustafa Kemal'in askerleriyiz
- MHP'de 'yemin' çatlağı mı?
- Erdoğan imzaladı: Süreç resmen başladı