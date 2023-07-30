Son Dakika... Yolcu otobüsü viyadükten düştü: 7 ölü, 23 yaralı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 09:15

Güncelleme: 30.07.2023 - 17:54

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden uçtu.

Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Kars'ta yolcu otobüsünün seyir halindeyken şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tunç, şunları kaydetti:

"Kars'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bu sabah, Kars Horasan Sarıkamış mevkinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi vefat etmiş, 23 kişi yaralanmıştır. Olay yerine Kars ilinden 4 UMKE, 21 ambulans, Erzurum'dan 6 ambulans ve 1 helikopter ambulans görevlendirilmiştir. Yaralılar hastanelerimizde tedavi altındadır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.