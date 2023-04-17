Son Dakika: YSK başkanı Ahmet Yener seçmen sayısını açıkladı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:33

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:10

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin açıklama yaptı.

Seçmen sayısını açıklayan Yener, "Yurtiçi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.

DEPREM BÖLGESİ

Cezaevi ve seyyar sandıklara ilişkin açıklama yapan Yener, "973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurlunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak, 6 bin 215 seçmen oy kullanacak. Cezaevinde hükümlü olan seçmen sayısı 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kurulu kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenlere ilişkin konuşan Yener, "Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illere giden seçmenlerin kayıtları aldırmaları söz konusudur. Toplam yurtiçinde de 600 bin küsür seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yere nakli söz konusu olmuştur" dedi.

"SEÇMEN BİLGİLERİ PARTİLERLE PAYLAŞILIYOR"

Seçmen bilgilerinin seçime katılacak siyasi partilerle paylaşılmaya başlandığını belirten Yener, "15 ve 16 Nisan itibarıyla seçmen bilgi kâğıtları siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Seçmen listelerine ulaşımı konusunda bir kısım haberler çıkmakta olup, seçim takvimi içerisinde gerekli işlemlerin sonunda tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz ve tüm sayısal verilerimiz paylaşılmaya başlanmıştır. Siyasi partilerimiz de seçim takvimi içerisinde veri paylaşımına ilişkin gerekli altyapı çalışmaları yapılmış, problemlerin çözümü için gerekli tedbirler alınmıştır."

'FAZLA OY PUSULASI BASILDI' İDDİASI

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde fazla oy pusulası basıldığı iddiasına ilişkin açıklama yapan Ahmet Yener şu ifadeleri kullandı:

"Oy pusulalarına ilişkin bir takım yorumlar yapılmaktadır. Bileşik oy pusulaları 390-410 ve 720'lik paketler halinde gönderilmektedir. Bileşik oy pusulaların zarar görmesine binaen yurtiçine 5 paket, yurtdışına bir paket gönderilmekte olup, oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı tutanaklarla YSK'ye gönderilmektedir. Yasa uyarınca sandıkta temsilcisi bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunmakta. Onların da imzasıyla YSK'ye gönderilmektedir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle Devlet Malzeme Ofisiyle yapılan anlaşma gereği basılan pusulaların abartma olmadığı, kanun çerçevesinde olduğu görülecektir."