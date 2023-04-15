Son Dakika: YSK geçici aday listesini yayımladı!
Son dakika gelişmesi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici aday listesini yayımladı. YSK'den yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs seçimlerinde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak.
Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini yayımladı.
YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.
YSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"1- Yukarıda yer alan 24 siyasi partinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,
2- Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kur’a çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın sıfır (0) olarak yapılmasına,
3- Adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna,
4- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
15.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."
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