Son dakika: Yükseköğretim Kurulu'nda 6 üye görevden alındı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yükseköğretim Kurulu'nda 6 üye görevden alındı, 5 yeni üye atandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin 3 Haziran 2022 tarihli sayısında yayımlandı.
YÖK’te altı üyenin görevine son verilirken beş yeni üyenin de ataması gerçekleştirildi.
Karara göre, YÖK üyeleri olan Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in görevine son verildi.
YÖK’e seçilen yeni üyeler ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş oldu.
REKTÖRLÜKLERE ATAMA
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda birçok üniversitenin rektörlüğüne de atama gerçekleştirildi.
Karara göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erhan Özden, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü’ne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bahri Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yavuz Demir, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.
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