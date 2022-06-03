Son Dakika: Yunan Büyükelçi Lazariz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

03 Haziran 2022 Cuma, 23:44

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Çağrıya gerekçe olarak "Yunanistan'da başta PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine sağlanan imkanlar ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK eylemi" gösterildi.

Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi.

Lazaris'e adı geçen örgütlerin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve "terörle iltisaklı çevreler" için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı söylendi.

Dışişlerinin verdiği bilgide şunlar ifade edildi: