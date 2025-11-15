Son Dakika... Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hasteneye kaldırılan Böcek ailesinden anne ve çocukların hayatını kaybetmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Ardından hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer yandan çocukların babası Servet Böcek'in de kaldırıldığı hastanede durumunun kritik olduğu bildirildi.

2 YENİ VAKA DAHA

Edinilen bilgiye göre; Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

MİDYE VE KUMPİR ŞÜPHESİ

Böcek ailesinin fenalaşmadan önce Ortaköy'de kumpir ve midye yedikleri için gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyordu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ailenin yemek aldığı işletmelere yönelik operasyon düzenlendi. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Golden Midye Tantuni’nin sahibi Ercan E., Fatih’te lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha “taksirle ölüme sebebiyet” şüphesiyle gözaltına alındı.

Otel çalışanları, ürün tedarikçileri ve işletme sahiplerinin de aralarında olduğu birçok kişi ifadeye çağrıldı.

OTOPSİDE NETLEŞMEYEN AYRINTILAR

Anne ve iki çocuğun otopsi raporlarında dizlerde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve bazı bölgelerde kanama tespit edildi; ancak kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Bu durum soruşturmanın daha da genişletilmesine yol açtı.