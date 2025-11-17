Son dakika... 'Zehirlenme' soruşturmasında yeni gelişme: Böcek ailesinin ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi!

Ortaköy'de restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet ve Masal Böcek ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Böcek ailesinin, temas ettiği otel, restoran ve sokak satıcılarına uzanan zincirde, otel sahibi, lokumcu, midyeci, kokoreççi, ilaçlama şirketi çalışanları ve gıda tedarikçileri dahil birçok kişi ifadeleri alınmak üzere mevcutlu olarak savcılığa sevk edildi.

Gözaltında olan şüpheli listesi:

1- Lokumcunun sahibi

2- Kokoreçcinin sahibi

3- Midyeci

4- Kafe işletmecisi

5- Otel sorumlusu

6- İlaçlama şirketinin sahibi

7- İlaçlamayı yapan kişi

8- Otel yakınındaki fırıncı

9- Otel görevlisi

10- Otel Görevlisi

OTEL MÜHÜRLENDİ

Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.

Ekipler, aile fertlerinin tükettiği gıdalardan numune aldı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarındaki incelemeler sürüyor. Babanın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

3 kişinin kesin ölüm sebepleri yapılacak analizin ardından belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise cuma sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.