Son dakika: Zelenskiy ile görüşmenin ardından... Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Son dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmenin ardından Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal etti. Erdoğan yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini erken bitireceği bildirildi. Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.
DAKAR'A GEÇMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek. Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti.
Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.
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