Son Dakika: Zeytinlik alan rantı torba kanun teklifinden çıkarıldı!

Son dakika gelişmesi... Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören düzenleme, muhalefetin ve çevrecilerin tepkisinin ardından kanun teklifinin görüşüldüğü komisyonda geri çekildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:31
Son Dakika: Zeytinlik alan rantı torba kanun teklifinden çıkarıldı!
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