Son dakika: Zincir marketler hakkında yeni düzenleme

07 Aralık 2022 Çarşamba, 00:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, zincir marketlere ilişkin yeni düzenleme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Zincir marketlerin FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" çıkışı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesiyle başlayan 'market gerilimi' tırmanıyor.

GALİP AYKAÇ İSTİFA ETMİŞTİ

Kriz sürerken; BİM'in İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç "Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" çıkışıyla gündeme gelmişti.

Aykaç, suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından serbest bırakılan Kürşad Yılmaz tarafından açık açık ölümle tehdit edilmişti.

Devam eden süreçte ise Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti.