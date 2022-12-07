Son dakika: Zincir marketler hakkında yeni düzenleme
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'FETÖ' suçlamasıyla hedef tahtasına koyduğu zincir marketler üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Market temsilcileri bugün Rekabet Kurumu karşısında savunma verecek. Bugünkü (7 Aralık 2022) Resmi Gazete'de yayımlan kararla marketler ürünlerini Ticaret Bakanlığı'na iletmek zorunda kalacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, zincir marketlere ilişkin yeni düzenleme geldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Zincir marketlerin FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" çıkışı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesiyle başlayan 'market gerilimi' tırmanıyor.
GALİP AYKAÇ İSTİFA ETMİŞTİ
Kriz sürerken; BİM'in İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç "Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" çıkışıyla gündeme gelmişti.
Aykaç, suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından serbest bırakılan Kürşad Yılmaz tarafından açık açık ölümle tehdit edilmişti.
Devam eden süreçte ise Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde