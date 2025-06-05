Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganı nedeniyle tutuklanmıştı: Sanatçı Cem Akarsu tahliye edildi

Son Dakika... 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganı nedeniyle tutuklanmıştı: Sanatçı Cem Akarsu tahliye edildi

5.06.2025 16:38:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
Takip Et:
Son Dakika... 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganı nedeniyle tutuklanmıştı: Sanatçı Cem Akarsu tahliye edildi

Maçka Demokrasi Parkı’nda, cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilere dikkat çekmek için düzenlenen Direniş Bahar Şenliği'nde ''Zıplamayan Tayyipçi'' sloganı attığı için cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan sanatçı Cem Akarsu, tahliye edildi.
Sanatçı Cem Akarsu, İstanbul’da Maçka parkında şenlikte attığı “Zıplamayan Tayyipçi” sloganı nedeniyle tutuklanmasının ardından bugün tahliye edildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, sanatçılara yönelik baskılar ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden ortaya çıkarmıştı.

24 Mayıs’ta Maçka Demokrasi Parkı’nda düzenlenen "Direniş Bahar Şenliği"nde sahne alan Akarsu, performansı sırasında "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi" sloganı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Aynı sahneyi paylaşan gitarist Kaan Kaplan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akarsu’nun avukatları, tutuklamanın orantısız olduğunu savunarak “Bu ülkede artık gitar çalmak, mikrofon tutmak suç sayılıyor” diyerek tepki göstermişti. Sanat çevreleri ve hak savunucuları da tutuklamaya karşı sosyal medyada ve kamuoyunda dayanışma çağrıları yapmıştı.
İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #sanatçı #tutuklu gençler

İlgili Haberler

Sanatçı Cem Akarsu 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı
Sanatçı Cem Akarsu 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı Maçka Demokrasi Parkı’nda dün, cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilere dikkat çekmek için düzenlenen "Direniş Bahar Şenliği" sonrası gözaltına alınan sanatçı Cem Akarsu tutuklandı.