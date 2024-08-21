Son depremler! 21 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:23

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

21 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:03:52 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

07:57:08 -.- 2.4 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:46:29 -.- 3.6 3.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:43:03 -.- 2.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

07:22:07 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

06:12:54 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

05:15:38 -.- 3.8 3.9 PALU (ELAZIG)

04:26:56 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:10:14 -.- 3.1 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:04:47 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

02:56:00 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:31:44 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN)

02:28:20 -.- 1.6 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA)

02:18:33 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

00:57:37 -.- 1.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)

00:43:22 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

00:11:51 -.- 1.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 05.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 11.32 kilometre olarak ölçüldü.