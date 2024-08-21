Son depremler! 21 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:23
Son depremler! 21 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

21 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:03:52 -.-  1.9  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)               

07:57:08 -.-  2.4  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

07:46:29 -.-  3.6  3.6   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

07:43:03 -.-  2.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)              

07:22:07 -.-  2.4  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                  

06:12:54 -.-  1.9  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                 

05:15:38 -.-  3.8  3.9   PALU (ELAZIG)                            

04:26:56 -.-  2.1  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

04:10:14 -.-  3.1  3.0   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

04:04:47 -.-  2.7  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)               

02:56:00 -.-  2.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

02:31:44 -.-  2.3  -.-   ASIT-(VAN)                               

02:28:20 -.-  1.6  -.-   KOCYAYLA-BALA (ANKARA)                   

02:18:33 -.-  1.2  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                        

00:57:37 -.-  1.3  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)              

00:43:22 -.-  2.1  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                   

00:11:51 -.-  1.4  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 05.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 11.32 kilometre olarak ölçüldü.


Son depremler haberleri son deprem haberleri depremler haberleri deprem mi oldu haberleri deprem haberleri depre haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son Dakika.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Olası İstanbul depreminde ‘tsunami’ uyarısı!

Olası İstanbul depreminde ‘tsunami’ uyarısı!
Son dakika... Elazığ'da deprem!

Son dakika... Elazığ'da deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler