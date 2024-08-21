Son depremler! 21 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
21 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:03:52 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
07:57:08 -.- 2.4 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:46:29 -.- 3.6 3.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:43:03 -.- 2.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
07:22:07 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
06:12:54 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
05:15:38 -.- 3.8 3.9 PALU (ELAZIG)
04:26:56 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:10:14 -.- 3.1 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:04:47 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
02:56:00 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:31:44 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN)
02:28:20 -.- 1.6 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
02:18:33 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
00:57:37 -.- 1.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
00:43:22 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
00:11:51 -.- 1.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 05.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 11.32 kilometre olarak ölçüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O listeden sadece bir aile kaldı'
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- ‘İlçe komutanı, tuğgeneralden hamile kaldı’ iddiası
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Dilruba'ya cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye
- Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı
- Beşiktaş'ın kadrosunda sürpriz isim!
- Fatih Özkan'dan açıklama!
- 16 yaşındaki çocuk 'fotoğraf' yüzünden öldürüldü!