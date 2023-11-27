Son depremler! 27 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 27 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 27 Kasım'da meydana gelen depremler...
27 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:40:33 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
07:57:03 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:42:59 -.- 1.2 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:08:54 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:07:51 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:36:50 -.- 1.9 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
06:07:04 -.- 1.4 -.- ISIKLI-KOZAN (ADANA)
06:03:55 -.- 1.3 -.- AGACLI-CEYHAN (ADANA)
05:51:34 -.- 2.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
05:16:44 -.- 1.7 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:44:11 -.- 2.3 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
04:35:02 -.- 2.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:01:20 -.- 1.6 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
03:44:49 -.- 1.8 -.- BELEN-(CANAKKALE)
02:57:57 -.- 1.2 -.- TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE)
02:35:30 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:10:27 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:01:59 -.- 2.4 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:08:01 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
01:05:23 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
00:53:11 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:12:50 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:03:36 -.- 1.9 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA)
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!