Son depremler! 27 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:35

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:35

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 27 Kasım'da meydana gelen depremler...

27 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:40:33 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

07:57:03 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

07:42:59 -.- 1.2 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:08:54 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

07:07:51 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:36:50 -.- 1.9 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)

06:07:04 -.- 1.4 -.- ISIKLI-KOZAN (ADANA)

06:03:55 -.- 1.3 -.- AGACLI-CEYHAN (ADANA)

05:51:34 -.- 2.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

05:16:44 -.- 1.7 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:44:11 -.- 2.3 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA)

04:35:02 -.- 2.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:01:20 -.- 1.6 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)

03:44:49 -.- 1.8 -.- BELEN-(CANAKKALE)

02:57:57 -.- 1.2 -.- TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE)

02:35:30 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:10:27 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:01:59 -.- 2.4 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:08:01 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

01:05:23 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

00:53:11 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:12:50 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:03:36 -.- 1.9 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA)