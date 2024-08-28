Son depremler! 28 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:19

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

28 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:55:26 -.- 1.6 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)

08:52:09 -.- 2.3 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR)

08:15:27 -.- 1.4 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)

08:02:57 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:33:14 -.- 2.5 -.- EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)

07:11:55 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

06:56:43 -.- 3.1 3.3 IRAN

06:43:38 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

06:34:59 -.- 2.0 -.- OZYURT-(VAN)

05:58:21 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

05:39:18 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

05:38:48 -.- 2.9 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)

05:26:47 -.- 1.9 -.- ERCEK-(VAN)

05:19:57 -.- 1.8 -.- SENBUK-BELEN (HATAY)

04:50:30 -.- 1.0 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)

04:16:08 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

04:06:47 -.- 1.4 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

03:45:03 -.- 1.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:06:19 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

02:57:08 -.- 3.0 2.8 KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

02:51:44 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:49:32 -.- 1.6 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA)

02:29:50 -.- 1.4 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

02:21:22 -.- 1.3 -.- BELDIBI-KAS (ANTALYA)

01:46:01 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

01:40:18 -.- 2.4 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

01:08:14 -.- 1.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:54:57 -.- 0.8 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)

00:45:24 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

00:43:23 -.- 2.4 -.- SATIBEY-(VAN)

00:09:45 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:03:34 -.- 1.7 -.- CULMEN-(SANLIURFA)