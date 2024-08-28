Son depremler! 28 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:19
Son depremler! 28 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

28 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:55:26   -.-  1.6  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                       

08:52:09  -.-  2.3  -.-   CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR)                 

08:15:27   -.-  1.4  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                        

08:02:57     -.-  2.6  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

07:33:14   -.-  2.5  -.-   EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)                   

07:11:55   -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                

06:56:43  -.-  3.1  3.3   IRAN                                    

06:43:38   -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                 

06:34:59   -.-  2.0  -.-   OZYURT-(VAN)                            

05:58:21 -.-  1.1  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)              

05:39:18   -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                 

05:38:48   -.-  2.9  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)          

05:26:47   -.-  1.9  -.-   ERCEK-(VAN)                             

05:19:57   -.-  1.8  -.-   SENBUK-BELEN (HATAY)                    

04:50:30   -.-  1.0  -.-   YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)              

04:16:08   -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                              

04:06:47  -.-  1.4  -.-   UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)           

03:45:03   -.-  1.1  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)          

03:06:19   -.-  1.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)         

02:57:08   -.-  3.0  2.8   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)       

02:51:44  -.-  1.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)             

02:49:32  -.-  1.6  -.-   MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA)              

02:29:50   -.-  1.4  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)           

02:21:22  -.-  1.3  -.-   BELDIBI-KAS (ANTALYA)                   

01:46:01    -.-  1.5  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)              

01:40:18   -.-  2.4  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)            

01:08:14   -.-  1.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)       

00:54:57   -.-  0.8  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                

00:45:24   -.-  2.1  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)              

00:43:23   -.-  2.4  -.-   SATIBEY-(VAN)                           

00:09:45  -.-  1.5  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)          

00:03:34   -.-  1.7  -.-   CULMEN-(SANLIURFA)                      


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