Son depremler! 30 ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
MUŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Muş'ta saat 06.14'te deprem oldu.
30 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2024.08.30 08:12:08 2.6 -.- OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)
2024.08.30 07:47:08 2.1 -.- AKDENIZ
2024.08.30 06:14:06 3.0 -.- SENOBA-(MUS)
2024.08.30 06:12:38 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
2024.08.30 04:35:40 3.4 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.08.30 03:36:51 2.0 -.- ALPAGUT-KELES (BURSA)
2024.08.30 02:34:34 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.30 02:01:10 1.3 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
2024.08.30 01:41:45 3.5 3.3 DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.08.30 01:19:07 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.08.30 00:15:46 1.3 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)
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