Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 25 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:17
Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 25 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 25 Temmuz'da meydana gelen depremler...

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.44'te meydana gelen depremin derinliği ise 11.27 km olarak kaydedildi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

25 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:56:21 -.-  2.7  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)             

08:51:51 -.-  3.0  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)               

08:44:48 -.-  5.6  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)              

07:05:39 -.-  1.9  -.-   BEYDAGI-(MALATYA)                   

06:42:18 -.-  1.9  -.-   KALE-ARSUZ (HATAY)                  

06:32:06 -.-  1.9  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)            

06:22:06 -.-  1.3  -.-   OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA)         

05:16:25 -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)     

04:36:34 -.-  2.1  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)          

03:49:37 -.-  2.0  -.-   AZIZLI-CEYHAN (ADANA)               

03:47:27 -.-  2.3  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)          

03:19:18 -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)    

03:10:18 -.-  2.4  -.-   YUREKOREN-OVACIK (KARABUK)          

03:09:56 -.-  1.9  -.-   OBRUK-BOR (NIGDE)                   

03:02:50 -.-  1.2  -.-   KARAHISAR-GURUN (SIVAS)             

02:40:41 -.-  1.9  -.-   AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)        

01:39:33 -.-  3.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)          

01:26:53 -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)       

01:05:49 -.-  1.4  -.-   KARLISU-(HATAY)                     

00:22:17 -.-  1.9  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)  

00:03:45 -.-  1.4  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)    


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