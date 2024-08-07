Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 7 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
7 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:19:59 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN
08:11:46 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
08:01:14 -.- 2.0 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
07:26:38 -.- 1.5 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
07:25:42 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
07:22:40 -.- 2.3 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
06:57:47 -.- 1.4 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)
06:46:08 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
06:40:28 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
06:33:16 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
06:29:25 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN
06:28:41 -.- 1.7 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
06:15:28 -.- 1.5 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
05:58:48 -.- 3.7 3.6 MINNETLI-KOZAN (ADANA)
05:57:41 -.- 1.5 -.- HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)
05:57:34 -.- 2.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
05:37:03 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
05:37:00 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
05:36:30 -.- 2.3 -.- SOKUTAS-IMAMOGLU (ADANA)
05:34:25 -.- 3.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
05:33:14 -.- 3.7 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)
05:32:26 -.- 4.8 4.7 MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
05:05:11 -.- 1.2 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA)
05:01:37 -.- 1.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
04:57:51 -.- 2.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
04:53:22 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU)
04:50:12 -.- 1.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:48:38 -.- 1.6 -.- AHMETBEYLER-BERGAMA (IZMIR)
03:35:38 -.- 1.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:33:51 -.- 1.5 -.- SOBUCA-KOCARLI (AYDIN)
03:32:04 -.- 1.5 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:15:19 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
02:23:25 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:14:22 -.- 1.3 -.- KARACALAR-(OSMANIYE)
01:39:55 -.- 1.0 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:11:42 -.- 1.4 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)
00:55:02 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:00:18 -.- 1.7 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.
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