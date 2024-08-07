Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 7 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:13
Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 7 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

7 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:19:59 -.-  3.7  -.-   YUNANISTAN                                       

08:11:46 -.-  1.9  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                         

08:01:14 -.-  2.0  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

07:26:38 -.-  1.5  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

07:25:42 -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

07:22:40 -.-  2.3  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

06:57:47 -.-  1.4  -.-   EBRISIM-ALADAG (ADANA)                           

06:46:08 -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

06:40:28 -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

06:33:16 -.-  1.5  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                           

06:29:25 -.-  3.3  3.3   YUNANISTAN                                       

06:28:41 -.-  1.7  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                         

06:15:28 -.-  1.5  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                           

05:58:48  -.-  3.7  3.6   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                           

05:57:41 -.-  1.5  -.-   HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)                       

05:57:34 -.-  2.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

05:37:03 -.-  2.2  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

05:37:00 -.-  1.5  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                       

05:36:30 -.-  2.3  -.-   SOKUTAS-IMAMOGLU (ADANA)                         

05:34:25 -.-  3.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

05:33:14 -.-  3.7  -.-   ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)                         

05:32:26 -.-  4.8  4.7   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

05:05:11 -.-  1.2  -.-   BAGOZU-KOZAN (ADANA)                             

05:01:37 -.-  1.0  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                         

04:57:51 -.-  2.7  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                         

04:53:22 -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

04:50:12 -.-  1.4  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

03:48:38 -.-  1.6  -.-   AHMETBEYLER-BERGAMA (IZMIR)                      

03:35:38 -.-  1.2  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:33:51 -.-  1.5  -.-   SOBUCA-KOCARLI (AYDIN)                           

03:32:04 -.-  1.5  -.-   ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

03:15:19 -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                       

02:23:25 -.-  1.5  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                           

02:14:22 -.-  1.3  -.-   KARACALAR-(OSMANIYE)                             

01:39:55 -.-  1.0  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

01:11:42 -.-  1.4  -.-   KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)                       

00:55:02 -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

00:00:18 -.-  1.7  -.-   YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)         

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı. 


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