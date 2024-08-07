Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 7 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:13

Güncelleme: 07.08.2024 - 09:17

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

7 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:19:59 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN

08:11:46 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

08:01:14 -.- 2.0 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

07:26:38 -.- 1.5 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

07:25:42 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

07:22:40 -.- 2.3 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

06:57:47 -.- 1.4 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)

06:46:08 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

06:40:28 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

06:33:16 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)

06:29:25 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN

06:28:41 -.- 1.7 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)

06:15:28 -.- 1.5 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)

05:58:48 -.- 3.7 3.6 MINNETLI-KOZAN (ADANA)

05:57:41 -.- 1.5 -.- HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)

05:57:34 -.- 2.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

05:37:03 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

05:37:00 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

05:36:30 -.- 2.3 -.- SOKUTAS-IMAMOGLU (ADANA)

05:34:25 -.- 3.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

05:33:14 -.- 3.7 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)

05:32:26 -.- 4.8 4.7 MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

05:05:11 -.- 1.2 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA)

05:01:37 -.- 1.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)

04:57:51 -.- 2.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)

04:53:22 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU)

04:50:12 -.- 1.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:48:38 -.- 1.6 -.- AHMETBEYLER-BERGAMA (IZMIR)

03:35:38 -.- 1.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:33:51 -.- 1.5 -.- SOBUCA-KOCARLI (AYDIN)

03:32:04 -.- 1.5 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:15:19 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

02:23:25 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:14:22 -.- 1.3 -.- KARACALAR-(OSMANIYE)

01:39:55 -.- 1.0 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:11:42 -.- 1.4 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)

00:55:02 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:00:18 -.- 1.7 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.