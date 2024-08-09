Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 9 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
9 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2024.08.09 08:51:17 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN
2024.08.09 08:30:57 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.08.09 07:30:58 -.- 2.9 -.- GEDIKBULAK-(VAN)
2024.08.09 07:02:30 -.- 2.1 -.- TOYGARLI-(HATAY)
2024.08.09 07:01:29 -.- 1.7 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR)
2024.08.09 06:49:09 -.- 2.5 -.- SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA)
2024.08.09 06:18:17 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.08.09 06:02:20 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.08.09 05:53:09 -.- 1.8 -.- ARMUTLU (YALOVA)
2024.08.09 05:25:20 -.- 1.5 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)
2024.08.09 05:18:08 -.- 1.2 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.09 05:14:50 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
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