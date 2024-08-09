Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 9 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:17
Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 9 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

9 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.09 08:51:17   -.-  3.6  3.8   YUNANISTAN                                     

2024.08.09 08:30:57    -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                       

2024.08.09 07:30:58     -.-  2.9  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                               

2024.08.09 07:02:30     -.-  2.1  -.-   TOYGARLI-(HATAY)                               

2024.08.09 07:01:29      -.-  1.7  -.-   CANDARLI-DIKILI (IZMIR)                        

2024.08.09 06:49:09     -.-  2.5  -.-   SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA)                    

2024.08.09 06:18:17     -.-  2.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                               

2024.08.09 06:02:20      -.-  2.6  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                      

2024.08.09 05:53:09     -.-  1.8  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                               

2024.08.09 05:25:20    -.-  1.5  -.-   ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)              

2024.08.09 05:18:08   -.-  1.2  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2024.08.09 05:14:50   -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                       


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