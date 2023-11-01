Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:29

Güncelleme: 01.11.2023 - 09:29

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Kasım'da meydana gelen depremler...

1 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:07:42 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA)

08:42:56 -.- 1.3 -.- CAVDARUSAGI-YAHYALI (KAYSERI)

07:46:44 -.- 1.4 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)

07:03:10 -.- 1.9 -.- HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:54:22 -.- 1.3 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA)

05:56:10 -.- 1.4 -.- HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA)

05:27:12 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

04:22:40 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA)

04:22:32 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:52:05 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:49:23 -.- 1.7 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:48:01 -.- 1.8 -.- KARLISU-(HATAY)

03:16:38 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:03:47 -.- 1.6 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:36:13 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

02:12:55 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:44:34 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:37:41 -.- 1.0 -.- ASAGIOBA-(HATAY)

00:34:43 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI