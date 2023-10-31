Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın şantiye şefi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki 7 katlı Koray Apartmanı'nın şantiye şefi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:20
Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın şantiye şefi tutuklandı
Abone Ol google-news

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde yıkılan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Koray Apartmanı'yla ilgili binanın şantiye şefi H.H. gözaltına alındı.

ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Şüpheli H.H, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği nedeniyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.


hatay Kahramanmaraş depremi

İlgili Haberler

İstanbul'da korkutan yangın... 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı!

İstanbul'da korkutan yangın... 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı!

Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
11 katlı binanın otoparkı çöktü, 'Kayıp yok' diyerek kurban kestiler!

11 katlı binanın otoparkı çöktü, 'Kayıp yok' diyerek kurban kestiler!

En Çok Okunan Haberler