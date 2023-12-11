Son depremler! Deprem mi oldu? 11 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 11 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 11 Aralık'ta meydana gelen depremler...
11 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:46:26 -.- 1.7 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA)
08:25:32 -.- 1.9 -.- DURULDU-(MALATYA)
07:15:04 -.- 2.8 -.- AKCESME-AKHISAR (MANISA)
06:06:23 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:55:53 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
05:12:05 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)
05:10:16 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
04:32:33 -.- 2.4 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN)
04:20:09 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:04:30 -.- 2.6 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA)
02:36:55 -.- 1.9 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS)
02:30:05 -.- 2.3 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS)
02:19:51 -.- 1.4 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS)
02:12:52 -.- 2.1 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
01:42:20 -.- 2.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:41:22 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:39:00 -.- 2.7 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA)
00:09:36 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
00:09:11 -.- 1.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
En Çok Okunan Haberler
-
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- 'Masum olmayan bir aktivite başladı...'
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Deprem bağışları nereye gitti?
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!
- Müge Anlı hakkında konuştu: 'Reyting...'
- ABD Başkanlık yarışındaki son durum ne?