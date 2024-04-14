Son depremler! Deprem mi oldu? 14 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:31

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:31

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 14 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 14 Nisan 2024 Pazar günü meydana gelen depremler...



DEPREM Mİ OLDU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 01:19'da deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 2.3 olarak açıkladı.



SON DEPREMLER

2024.04.14 09:06:28 2.0 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)

2024.04.14 07:16:48 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.04.14 07:16:45 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.14 06:09:38 1.4 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)

2024.04.14 05:41:43 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.14 05:18:30 1.7 -.- SURIYE

2024.04.14 05:10:29 2.3 -.- YUNANISTAN

2024.04.14 05:03:54 2.1 -.- KAPIBASI-NAZIMIYE (TUNCELI)

2024.04.14 05:02:42 4.2 4.5 YUNANISTAN

2024.04.14 04:49:53 1.8 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)

2024.04.14 04:44:56 1.4 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)

2024.04.14 04:31:59 1.8 -.- AKDENIZ

2024.04.14 04:25:49 1.1 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

2024.04.14 03:54:32 1.7 -.- DARENDE (MALATYA)

2024.04.14 03:39:12 1.8 -.- DURULDU-(MALATYA)

2024.04.14 03:35:59 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.14 03:22:54 2.0 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.04.14 03:05:25 2.1 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)

2024.04.14 02:40:31 1.1 -.- UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA)

2024.04.14 01:56:18 1.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.14 01:19:13 2.1 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)

2024.04.14 00:28:09 1.3 -.- KESMEBURUN-(OSMANIYE)

2024.04.14 00:27:24 2.1 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)



