Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05.23'te, 5,68 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 07:01
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizinde saat 05.23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.

3.8'LİK BİR DEPREM DAHA

Son olarak saat 06.14'de yine Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremin derinliği ise 6.9 kilometre olarak kaydedildi.


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