Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-04-13
Saat:16:50:13 TSİ
Enlem:38.13333 N
Boylam:39.03972 E
Derinlik:6.9 km
Detay:https://t.co/3fLEjtgLii@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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