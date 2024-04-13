Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:06
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak ölçüldü.


afad haberleri Malatya haberleri deprem haberleri Son dakika haberleri

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? 12 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Deprem mi oldu? 12 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
Naci Görür’den Malatya depremi değerlendirmesi

Naci Görür’den Malatya depremi değerlendirmesi
Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'

Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında

AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında
12 Nisan 2024 cuma reyting sonuçları açıklandı!

12 Nisan 2024 cuma reyting sonuçları açıklandı!
Bir milli irade gaspı daha... CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi: Halk sokağa indi!

Bir milli irade gaspı daha... CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi: Halk sokağa indi!
Bayram tatilinde ağır bilanço: 7 Günde 55 kişi hayatını kaybetti!

Bayram tatilinde ağır bilanço: 7 Günde 55 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 yurttaş hayatını kaybetti

Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 yurttaş hayatını kaybetti
İstanbul’da cinayet vakası: Öldürdüğü arkadaşını mezarlığa bırakıp kaçtı!

İstanbul’da cinayet vakası: Öldürdüğü arkadaşını mezarlığa bırakıp kaçtı!
CHP Genel Başkanı Özel, teleferik kazasının araştırılması için Antalya'ya heyet gönderdi

CHP Genel Başkanı Özel, teleferik kazasının araştırılması için Antalya'ya heyet gönderdi
Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!

Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!