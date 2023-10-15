Son depremler! Deprem mi oldu? 15 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:28

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:28

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 15 Ekim'de meydana gelen depremler...

15 EKİM'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

08:38:47 -.- 1.6 -.- CELTIKCI-(DENIZLI)

08:29:52 -.- 1.6 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

08:23:00 -.- 1.7 -.- ORENCIK-SIMAV (KUTAHYA)

08:16:51 -.- 1.4 -.- BEDILTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA)

07:41:42 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

07:11:04 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

05:44:58 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU)

05:39:33 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:11:31 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:44:08 -.- 1.1 -.- KARLISU-(HATAY)

04:32:50 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

04:17:29 -.- 3.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

04:13:03 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

04:04:48 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-SALIHLI (MANISA)

03:58:53 -.- 2.9 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM)

03:48:27 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:46:22 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

03:46:00 -.- 2.2 -.- YOLACTI-GENC (BINGOL)

03:44:09 -.- 1.7 -.- AKHISAR-(HATAY)

03:41:03 -.- 0.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

03:38:20 -.- 1.1 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

03:29:09 -.- 1.7 -.- YIGERLER-BEYPAZARI (ANKARA)

03:19:10 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:08:16 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)

02:44:35 -.- 1.1 -.- ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA)

02:42:02 -.- 1.4 -.- GUNEY-YESILOVA (BURDUR)

02:31:24 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

02:23:47 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:18:48 -.- 1.4 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)

02:17:30 -.- 1.1 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)

02:16:45 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:51:37 -.- 1.9 -.- KIZILOVA-(SIVAS)

01:51:24 -.- 2.1 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)

01:50:21 -.- 1.3 -.- KIZILDAM-ALADAG (ADANA)

01:45:06 -.- 1.7 -.- YESILCELE-(BOLU)

01:31:54 -.- 3.6 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:08:11 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

01:05:28 -.- 2.2 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)

00:51:23 -.- 2.2 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA)

00:46:50 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

00:44:30 -.- 0.9 -.- YERKESIK-(MUGLA)

00:38:42 -.- 1.7 -.- ACIKDERE-(HATAY)

00:31:13 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

00:04:08 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)