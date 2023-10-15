Son Dakika: Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 07:03
Son Dakika: Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem!
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Herat kentinden 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Deprem sonrası yıkım veya can kaybı henüz bilinmiyor.

Geçen hafta Afganistan’ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

 

 


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