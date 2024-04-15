Son depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Nisan Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 15 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:28
Son depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 15 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü meydana gelen depremler...

15 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

 08:28:58   -.-  3.1  3.0   AKDENIZ                                          

 06:52:33 -.-  1.5  -.-   OZAL-(MALATYA)                                   

 06:28:55   -.-  2.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

 06:14:02  -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                       

 05:35:40   -.-  2.1  -.-   TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)                        

 05:25:20  -.-  2.3  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                       

 04:29:03   -.-  1.2  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

 04:07:32  -.-  2.0  -.-   KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)                      

 03:56:11   -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

 03:34:59   -.-  3.0  3.1   ARINLI-PUTURGE (MALATYA)                         

 03:18:35   -.-  1.8  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                       

 02:55:51  -.-  1.5  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                 

 02:16:27    -.-  1.0  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)            

 02:14:40   -.-  1.6  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                       

 01:59:36  -.-  3.0  3.1   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                          

 01:34:50  -.-  1.3  -.-   HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)                         

 01:21:46  -.-  3.5  3.7   AKDENIZ                                       

 00:51:24   -.-  1.7  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                       

 00:46:11  -.-  1.7  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                       

 00:36:42   -.-  1.4  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                    

 00:27:09   -.-  1.2  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                      

 00:22:49  -.-  1.8  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                        


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