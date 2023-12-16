Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:51

Güncelleme: 16.12.2023 - 10:51

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 16 Aralık'ta meydana gelen depremler...

16 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.16 09:21:51 36.2902 34.0667 4.2 -.- 2.1 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN)

2023.12.16 08:16:58 38.0362 36.5485 5.5 -.- 1.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 08:13:53 40.4247 28.8172 7.3 -.- 2.0 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)

2023.12.16 08:09:24 38.0945 41.2762 5.0 -.- 2.4 -.- ORTACAY-KOZLUK (BATMAN)

2023.12.16 07:58:43 40.7768 31.3357 20.3 -.- 1.9 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

2023.12.16 07:11:37 38.0197 37.7053 9.0 -.- 1.3 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.12.16 06:46:14 38.6710 37.4295 3.9 -.- 1.1 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.12.16 06:14:36 38.0898 37.6452 2.4 -.- 2.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 06:04:06 38.0578 36.5962 1.5 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 06:03:28 37.3582 37.1587 19.9 -.- 1.3 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 05:33:17 38.0412 37.6017 5.0 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.12.16 05:31:03 37.7260 37.9002 12.2 -.- 1.5 -.- KIZILHISAR-BESNI (ADIYAMAN)

2023.12.16 05:28:23 38.1262 37.0018 5.0 -.- 2.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 04:40:12 39.1605 33.1217 5.7 -.- 1.2 -.- YAZICAYIRI-KULU (KONYA)

2023.12.16 04:37:10 38.3863 37.3672 6.2 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 04:30:02 38.1030 38.4478 2.6 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.12.16 03:58:33 38.4312 37.9990 8.9 -.- 1.3 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)

2023.12.16 03:39:36 38.2253 37.7177 5.0 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.12.16 03:26:50 40.2163 29.3477 4.5 -.- 2.7 -.- GOLBASI-KESTEL (BURSA)

2023.12.16 03:08:12 36.7262 36.0538 5.0 -.- 2.2 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY)

2023.12.16 02:41:48 38.0458 36.6220 6.2 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 02:34:18 37.8157 36.2927 4.2 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 02:22:05 37.9723 36.4853 6.2 -.- 1.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 02:19:02 38.2087 37.3755 8.8 -.- 1.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 02:16:02 38.1418 36.9898 7.6 -.- 1.5 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 02:14:17 35.9348 36.0335 9.2 -.- 1.5 -.- EGERCI-YAYLADAGI (HATAY)

2023.12.16 01:58:57 38.3995 37.3760 2.2 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 01:46:59 38.8222 24.5492 11.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2023.12.16 01:36:01 37.9027 36.4437 6.1 -.- 1.6 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 01:26:59 39.6383 40.7460 5.7 -.- 2.3 -.- MURATCAYIRI-CAT (ERZURUM)

2023.12.16 01:25:38 38.1665 36.5502 15.1 -.- 0.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 01:15:51 38.6918 43.1068 5.0 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

2023.12.16 01:12:48 38.1987 38.1322 7.1 -.- 1.6 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)

2023.12.16 00:53:52 38.0992 37.2198 6.4 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.12.16 00:36:45 41.1180 33.8782 5.0 -.- 2.8 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)

2023.12.16 00:18:08 38.1292 38.3648 13.8 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.12.16 00:07:45 41.3890 43.9625 5.3 -.- 2.8 -.- GURCISTAN

2023.12.16 00:02:37 38.1648 38.2055 9.1 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)