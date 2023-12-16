Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 16 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:51
Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 16 Aralık'ta meydana gelen depremler...

16 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.16 09:21:51  36.2902   34.0667        4.2      -.-  2.1  -.-   ARKUM-SILIFKE (MERSIN)                            

2023.12.16 08:16:58  38.0362   36.5485        5.5      -.-  1.6  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.12.16 08:13:53  40.4247   28.8172        7.3      -.-  2.0  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        

2023.12.16 08:09:24  38.0945   41.2762        5.0      -.-  2.4  -.-   ORTACAY-KOZLUK (BATMAN)                           

2023.12.16 07:58:43  40.7768   31.3357       20.3      -.-  1.9  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)                 

2023.12.16 07:11:37  38.0197   37.7053        9.0      -.-  1.3  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2023.12.16 06:46:14  38.6710   37.4295        3.9      -.-  1.1  -.-   YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2023.12.16 06:14:36  38.0898   37.6452        2.4      -.-  2.5  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2023.12.16 06:04:06  38.0578   36.5962        1.5      -.-  2.0  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.16 06:03:28  37.3582   37.1587       19.9      -.-  1.3  -.-   KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2023.12.16 05:33:17  38.0412   37.6017        5.0      -.-  1.3  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2023.12.16 05:31:03  37.7260   37.9002       12.2      -.-  1.5  -.-   KIZILHISAR-BESNI (ADIYAMAN)                       

2023.12.16 05:28:23  38.1262   37.0018        5.0      -.-  2.8  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.12.16 04:40:12  39.1605   33.1217        5.7      -.-  1.2  -.-   YAZICAYIRI-KULU (KONYA)                           

2023.12.16 04:37:10  38.3863   37.3672        6.2      -.-  1.1  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.12.16 04:30:02  38.1030   38.4478        2.6      -.-  1.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2023.12.16 03:58:33  38.4312   37.9990        8.9      -.-  1.3  -.-   YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)                      

2023.12.16 03:39:36  38.2253   37.7177        5.0      -.-  1.3  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

2023.12.16 03:26:50  40.2163   29.3477        4.5      -.-  2.7  -.-   GOLBASI-KESTEL (BURSA)                            

2023.12.16 03:08:12  36.7262   36.0538        5.0      -.-  2.2  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             

2023.12.16 02:41:48  38.0458   36.6220        6.2      -.-  1.6  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.12.16 02:34:18  37.8157   36.2927        4.2      -.-  1.0  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.12.16 02:22:05  37.9723   36.4853        6.2      -.-  1.4  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.16 02:19:02  38.2087   37.3755        8.8      -.-  1.3  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2023.12.16 02:16:02  38.1418   36.9898        7.6      -.-  1.5  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.12.16 02:14:17  35.9348   36.0335        9.2      -.-  1.5  -.-   EGERCI-YAYLADAGI (HATAY)                          

2023.12.16 01:58:57  38.3995   37.3760        2.2      -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.12.16 01:46:59  38.8222   24.5492       11.4      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2023.12.16 01:36:01  37.9027   36.4437        6.1      -.-  1.6  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2023.12.16 01:26:59  39.6383   40.7460        5.7      -.-  2.3  -.-   MURATCAYIRI-CAT (ERZURUM)                         

2023.12.16 01:25:38  38.1665   36.5502       15.1      -.-  0.9  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.16 01:15:51  38.6918   43.1068        5.0      -.-  1.7  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  

2023.12.16 01:12:48  38.1987   38.1322        7.1      -.-  1.6  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        

2023.12.16 00:53:52  38.0992   37.2198        6.4      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.16 00:36:45  41.1180   33.8782        5.0      -.-  2.8  -.-   YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)                    

2023.12.16 00:18:08  38.1292   38.3648       13.8      -.-  2.0  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2023.12.16 00:07:45  41.3890   43.9625        5.3      -.-  2.8  -.-   GURCISTAN                                         

2023.12.16 00:02:37  38.1648   38.2055        9.1      -.-  1.7  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)   


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