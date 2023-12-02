Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 2 Aralık'ta meydana gelen depremler...
2 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:16:01 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
08:00:28 -.- 1.9 -.- ALAZI-(HATAY)
07:53:42 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
07:50:49 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
07:47:35 -.- 1.2 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
06:55:53 -.- 1.7 -.- MUGLA (MUGLA)
06:08:27 -.- 2.5 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
05:51:22 -.- 1.5 -.- PELITLI-(MALATYA)
05:47:15 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
05:42:22 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:32:53 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:18:20 -.- 0.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
05:16:46 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
04:33:21 -.- 1.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
04:26:21 -.- 1.0 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE)
03:57:15 -.- 2.0 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:32:36 -.- 1.2 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:24:01 -.- 1.3 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
02:47:31 -.- 1.6 -.- KASLICA-TUT (ADIYAMAN)
02:34:24 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:30:06 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
02:20:46 -.- 1.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
01:45:42 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
01:37:45 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
01:20:53 -.- 1.4 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA)
00:58:19 -.- 1.0 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:39:31 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
00:29:38 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:21:15 -.- 1.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:16:14 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:10:43 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
00:06:18 -.- 1.5 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
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