Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:20
Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 2 Aralık'ta meydana gelen depremler...

2 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:16:01  -.-  1.4  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

08:00:28  -.-  1.9  -.-   ALAZI-(HATAY)                                    

07:53:42  -.-  1.6  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                          

07:50:49  -.-  1.9  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                 

07:47:35  -.-  1.2  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                        

06:55:53  -.-  1.7  -.-   MUGLA (MUGLA)                                    

06:08:27  -.-  2.5  -.-   KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)                        

05:51:22  -.-  1.5  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                

05:47:15  -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

05:42:22  -.-  1.7  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

05:32:53  -.-  1.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

05:18:20  -.-  0.9  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                         

05:16:46  -.-  1.1  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                             

04:33:21  -.-  1.0  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                        

04:26:21  -.-  1.0  -.-   ALAHANLI-(OSMANIYE)                              

03:57:15  -.-  2.0  -.-   KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA)                      

03:32:36  -.-  1.2  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

03:24:01  -.-  1.3  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                            

02:47:31  -.-  1.6  -.-   KASLICA-TUT (ADIYAMAN)                           

02:34:24  -.-  2.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

02:30:06  -.-  1.5  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

02:20:46  -.-  1.7  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                     

01:45:42  -.-  1.6  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                            

01:37:45  -.-  1.4  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                    

01:20:53  -.-  1.4  -.-   ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA)                      

00:58:19  -.-  1.0  -.-   CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

00:39:31  -.-  1.3  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

00:29:38  -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

00:21:15  -.-  1.3  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

00:16:14  -.-  1.7  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

00:10:43  -.-  1.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

00:06:18  -.-  1.5  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)        


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