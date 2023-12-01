Son dakika... Çankırı'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 20.04 sıralarında 3.8 büyülüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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