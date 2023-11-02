Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 2 Kasım'da meydana gelen depremler...
2 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
07:58:06 -.- 2.0 -.- DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG)
07:25:07 -.- 2.1 -.- DUZLEN-(MANISA)
06:38:24 -.- 1.4 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)
06:32:30 -.- 1.3 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:26:48 -.- 0.9 -.- SUVATLI-(HATAY)
06:24:55 -.- 1.7 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:59:33 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
05:32:25 -.- 2.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:19:47 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
04:14:05 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:12:25 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:06:04 -.- 1.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:50:37 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
03:42:35 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
03:02:18 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:56:17 -.- 2.2 -.- KURUDERE-DICLE (DIYARBAKIR)
02:37:22 -.- 1.5 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
02:35:49 -.- 1.5 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
02:34:00 -.- 1.2 -.- ASAGISELIMLI-KULUNCAK (MALATYA)
02:11:15 -.- 1.8 -.- GURCISTAN
02:10:37 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
02:01:13 -.- 2.0 -.- SEYDIKOY-ELDIVAN (CANKIRI)
01:54:09 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:54:00 -.- 2.0 -.- VAN GOLU
01:27:00 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
01:26:24 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:23:30 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
01:10:22 -.- 1.3 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:08:26 -.- 1.6 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR)
01:01:43 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:57:05 -.- 1.6 -.- DEREOBA-CAN (CANAKKALE)
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