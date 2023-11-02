Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:26
Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 2 Kasım'da meydana gelen depremler...

2 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:58:06  -.-  2.0  -.-   DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG)                        

07:25:07  -.-  2.1  -.-   DUZLEN-(MANISA)                                

06:38:24  -.-  1.4  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                             

06:32:30  -.-  1.3  -.-   SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

06:26:48  -.-  0.9  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                

06:24:55  -.-  1.7  -.-   SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

05:59:33  -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                     

05:32:25  -.-  2.6  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

04:19:47  -.-  1.8  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                          

04:14:05  -.-  1.5  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

04:12:25  -.-  1.3  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

04:06:04  -.-  1.3  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

03:50:37  -.-  2.0  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                     

03:42:35  -.-  1.3  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                 

03:02:18  -.-  2.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                 

02:56:17  -.-  2.2  -.-   KURUDERE-DICLE (DIYARBAKIR)                    

02:37:22  -.-  1.5  -.-   DODURGA-FETHIYE (MUGLA)                        

02:35:49  -.-  1.5  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

02:34:00  -.-  1.2  -.-   ASAGISELIMLI-KULUNCAK (MALATYA)                

02:11:15  -.-  1.8  -.-   GURCISTAN                                      

02:10:37  -.-  1.5  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

02:01:13  -.-  2.0  -.-   SEYDIKOY-ELDIVAN (CANKIRI)                     

01:54:09  -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                 

01:54:00  -.-  2.0  -.-   VAN GOLU                                       

01:27:00  -.-  1.6  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

01:26:24  -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                 

01:23:30  -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                        

01:10:22  -.-  1.3  -.-   OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

01:08:26  -.-  1.6  -.-   KINALAR-GONEN (BALIKESIR)                      

01:01:43  -.-  1.3  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

00:57:05  -.-  1.6  -.-   DEREOBA-CAN (CANAKKALE)          


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